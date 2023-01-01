Росіяни поцілили у лікарню в Дніпрі: одна людина загинула, 15 поранених

Росіяни поцілили у лікарню в Дніпрі: одна людина загинула, 15 поранених
У Дніпрі російські війська поцілили по медичному закладу, є постраждалі.

Про це повідомляє у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що інформація уточнюється, і закликав не поширювати фейків.

Президент Володимир Зеленський об 11:50 повідомив, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 15 поранених. Триває ліквідація наслідків обстрілу та рятувальна операція.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів".

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Теги: Росія, Україна, війна
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