Росіяни поцілили у лікарню в Дніпрі: одна людина загинула, 15 поранених





Про це Сергій Лисак.



"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.



Лисак зазначив, що інформація уточнюється, і закликав не поширювати фейків.



Президент Володимир Зеленський об 11:50 повідомив, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 15 поранених. Триває ліквідація наслідків обстрілу та рятувальна операція.



Нагадаємо, що внаслідок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі російські війська поцілили по медичному закладу, є постраждалі.Про це повідомляє у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.Лисак зазначив, що інформація уточнюється, і закликав не поширювати фейків.Президентоб 11:50 повідомив, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 15 поранених. Триває ліквідація наслідків обстрілу та рятувальна операція.Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів".

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