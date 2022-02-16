Випускниця з Волині знаходиться в реанімації: потрібна фінансова допомога
Сьогодні, 14:22
Потрібна фінансова допомога родині Вікторії Бондзюх з Нововолинська. Вона у важкому стані в реанімації.
Про це пише БУГ.
Дівчина закінчує 11 клас у ліцеї №3. У неї раптово підвищилась температура, забрала «швидка», зараз вона у важкому стані.
Попередній діагноз менінго-енцефаліт. Сім’я потребує фінансової допомоги.
«Щиро просимо кожного долучитися фінансово або ж репостом», – звертаються знайомі випускниці.
Переказати кошти можна на Монобанку за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише БУГ.
Дівчина закінчує 11 клас у ліцеї №3. У неї раптово підвищилась температура, забрала «швидка», зараз вона у важкому стані.
Попередній діагноз менінго-енцефаліт. Сім’я потребує фінансової допомоги.
«Щиро просимо кожного долучитися фінансово або ж репостом», – звертаються знайомі випускниці.
Переказати кошти можна на Монобанку за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Верховний суд обрав нового голову замість Князєва
Сьогодні, 14:40
Випускниця з Волині знаходиться в реанімації: потрібна фінансова допомога
Сьогодні, 14:22
Під Бахмутом загинув Герой Роман Прокопчук з Волині
Сьогодні, 14:05
Гайд по чоловічим шортам: як носити і з чим комбінувати*
Сьогодні, 13:55
Лучани провели в останню дорогу Героя Олександра Ульяницького, який загинув 7 місяців тому
Сьогодні, 13:52
Медіа