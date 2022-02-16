Випускниця з Волині знаходиться в реанімації: потрібна фінансова допомога





Про це пише



Дівчина закінчує 11 клас у ліцеї №3. У неї раптово підвищилась температура, забрала «швидка», зараз вона у важкому стані.



Попередній діагноз менінго-енцефаліт. Сім’я потребує фінансової допомоги.



«Щиро просимо кожного долучитися фінансово або ж репостом», – звертаються знайомі випускниці.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Потрібна фінансова допомога родині Вікторії Бондзюх з Нововолинська. Вона у важкому стані в реанімації.Про це пише БУГ Дівчина закінчує 11 клас у ліцеї №3. У неї раптово підвищилась температура, забрала «швидка», зараз вона у важкому стані.Попередній діагноз менінго-енцефаліт. Сім’я потребує фінансової допомоги.«Щиро просимо кожного долучитися фінансово або ж репостом», – звертаються знайомі випускниці.Переказати кошти можна на Монобанку за посиланням

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