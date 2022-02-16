Випускниця з Волині знаходиться в реанімації: потрібна фінансова допомога

Випускниця з Волині знаходиться в реанімації: потрібна фінансова допомога
Потрібна фінансова допомога родині Вікторії Бондзюх з Нововолинська. Вона у важкому стані в реанімації.

Про це пише БУГ.

Дівчина закінчує 11 клас у ліцеї №3. У неї раптово підвищилась температура, забрала «швидка», зараз вона у важкому стані.

Попередній діагноз менінго-енцефаліт. Сім’я потребує фінансової допомоги.

«Щиро просимо кожного долучитися фінансово або ж репостом», – звертаються знайомі випускниці.

Переказати кошти можна на Монобанку за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, реанімація, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Верховний суд обрав нового голову замість Князєва
Сьогодні, 14:40
Випускниця з Волині знаходиться в реанімації: потрібна фінансова допомога
Сьогодні, 14:22
Під Бахмутом загинув Герой Роман Прокопчук з Волині
Сьогодні, 14:05
Гайд по чоловічим шортам: як носити і з чим комбінувати*
Сьогодні, 13:55
Лучани провели в останню дорогу Героя Олександра Ульяницького, який загинув 7 місяців тому
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
28-річна волинянка, яка перебуває у медикаментозній комі, потребує допомоги 28-річна волинянка, яка перебуває у медикаментозній комі, потребує допомоги
16 лютий, 2022, 10:18
Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
18 вересень, 2021, 20:46
Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування
13 вересень, 2021, 16:50
10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком 10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком
04 травень, 2021, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Верховний суд обрав нового голову замість Князєва
Сьогодні, 14:40
 0
Випускниця з Волині знаходиться в реанімації: потрібна фінансова допомога
Сьогодні, 14:22
 0
Під Бахмутом загинув Герой Роман Прокопчук з Волині
Сьогодні, 14:05
 0
Гайд по чоловічим шортам: як носити і з чим комбінувати*
Сьогодні, 13:55
 0
Лучани провели в останню дорогу Героя Олександра Ульяницького, який загинув 7 місяців тому
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8