Російські окупанти забрали життя 19-річного військового, який мешкав на Волині

Російські окупанти забрали життя 19-річного військового, який мешкав на Волині
У війні з росією загинув 19-річний воїн Артем Унгур’ян.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк у фейсбуці.

«Унгур’ян Артем В’ячеславович, юний патріот, в свої дев’ятнадцять років став на захист рідної землі.

Родина, в якій зростав хлопець, багатодітна. Патріна Володимирівна, крім власних дітей, опікувалась ще й племінниками. Її любові і тепла вистачало на всіх.

В злагоді та мирі проживали в теплому херсонському краї. Та прийшли рускі «визволителі» і вигнали з рідного дому велику дружну сім’ю. Не пошкодували ні малолітніх, ні бабусю.

Після довгих поневірянь зупинилися в нашому поліському селищі.

Артем не міг змиритися, що окупанти прийшли на нашу землю. З переконанням визволити рідний край, повернути отчий дім, у грудні добровольцем став на захист рідної Вітчизни.

Трагічна звістка про загибель відважного бійця чорним смутком огорнула багаточисельну родину Патріни Володимирівни та жителів нашої громади», – йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: загинув, Артем Унгур’ян
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