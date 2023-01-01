Окупанти «короткими перебіжками» втікають зокупованої Херсонщини, – Наталія Гуменюк





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Гуменюк повідомила, російські окупанти намагаються виїхати з захопленої Херсонщини під різними приводами, використовуючи:



сімейні особливості;

внутрішньосімейні причини;

супроводжуючи близьких;

супроводжуючи дітей.



«Намагаються виїжджати та вивозити документи. Це триватиме ще якийсь період часу, тому що вся «влада» одразу виїхати не може, а такими короткими перебіжками й, на їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються», – пояснила вона.



Однак, за її словами, Україна спостерігає й активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування.



«Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об’їзд», – додала вона.



За даними Гуменюк, так звана окупаційна «адміністрація» Херсонської області на чолі з колишнім Херсонським міським головою Володимиром Сальдо, «так само швидко переміщуються, як загалом окупаційна «влада» та війська».



«У більшості випадків вони намагаються базуватися в районних центрах, зокрема Скадовськ, але з нього вони вже переїхали, можна сказати, остаточно. Тому що останнім часом там вони не фігурують. Тяжіють вони ближче до Генічеська, але час від часу переїжджають і в інші місця дислокації, зокрема використовуючи рекреаційну зону», – пояснила вона.



Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.



Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти «поступово» тікають із Херсонської області, розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.Про це повідомляє "Радіо свобода" Гуменюк повідомила, російські окупанти намагаються виїхати з захопленої Херсонщини під різними приводами, використовуючи:сімейні особливості;внутрішньосімейні причини;супроводжуючи близьких;супроводжуючи дітей.«Намагаються виїжджати та вивозити документи. Це триватиме ще якийсь період часу, тому що вся «влада» одразу виїхати не може, а такими короткими перебіжками й, на їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються», – пояснила вона.Однак, за її словами, Україна спостерігає й активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування.«Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об’їзд», – додала вона.За даними Гуменюк, так звана окупаційна «адміністрація» Херсонської області на чолі з колишнім Херсонським міським головою Володимиром Сальдо, «так само швидко переміщуються, як загалом окупаційна «влада» та війська».«У більшості випадків вони намагаються базуватися в районних центрах, зокрема Скадовськ, але з нього вони вже переїхали, можна сказати, остаточно. Тому що останнім часом там вони не фігурують. Тяжіють вони ближче до Генічеська, але час від часу переїжджають і в інші місця дислокації, зокрема використовуючи рекреаційну зону», – пояснила вона.Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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