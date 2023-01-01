З'явився новий канал повернення в Україну викрадених дітей

З'явився новий канал повернення в Україну викрадених дітей
Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що в України з'явився новий канал, який дозволяє повертати викрадених українських дітей і влада розраховує на повернення великої кількості дітей.

Про це він сказав на конференції "UA війна. Недоспівана колискова", передає Суспільне.

За словами Лубінця, допомогу у поверненні викрадених українських дітей запропонували міжнародна організація та низка омбудсманів.

Він зазначив, що останніх трьох викрадених дітей — двох дівчаток і хлопчика — повернулися завдяки новому каналу.

"Це те, що може сказати публічно. Ми напряму не спілкуємося з представниками РФ. Ми бачимо, що у нас є позитивні моменти, ми повертаємо дітей. Деталі не розкриваємо. Ми хочемо, щоб цей посередник допоміг нам повернути велику кількість дітей і саме зараз він над цим працює", — сказав Лубінець.

За словами Лубінця, зараз українській владі відомо про 19400 вивезених дітей.

"Посилали запити в РФ, де перебувають діти, як їх провідати немає можливості. 19400 — це ім‘я прізвище дитини, де жила, ідентифіковані, про них знають. Скільки вивезли з тимчасово окупованих невідомо, коли деокупують цифра буде більшою", — зазначив він.

За словами омбудсмана, у російському полоні перебувають понад 27 тисяч дорослих цивільних.

"У нас є підтвердження, що через територію Білорусі, за безпосередньої участі влади РБ відбувалося як примусове переміщення як українських дітей і цивільних заручників, так і військовополонених", — сказав Лубінець.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, заявила, що приблизно 200-300 тисяч залишаються в Росії та Білорусі, їх постійно перевозять

"За даними РФ кажуть, що там 700 тисяч дітей. Після повернення вони проходять медичну реабілітацію", — сказала вона.

За словами Герасимчук, Україні вдалося повернути 371 дитину.

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Теги: викрадені діти, Лубінець, війна, Росія, Україна
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