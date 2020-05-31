В Україні хочуть зробити паління «максимально некомфортним»: що МОЗ готує для курців

В Україні хочуть зробити паління «максимально некомфортним»: що МОЗ готує для курців
Українцям, які пристрастилися до тютюну, повинно стати неприємно виймати цигарку із пачки, на якій буде малюнок із візуалізацією наслідків паління. Наказ МОЗ України з відповідними вимогами щодо оформлення цигаркових пачок було зареєстровано цього тижня.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону, - пише ТСН.

За його словами, у МОЗ планують зробити максимально неприємним та некомфортним вживання тютюнових виробів, тому відповідним наказом передбачено нанесення на пачках цигарок не тільки попереджень про шкоду паління, але й відповідних малюнків.

“Починаючи від 11 січня <2024 року> на кожній пачці цигарок буде не лише медичне попередження, як раніше - куріння вбиває, куріння може викликати такі-то стани. Тепер буде відповідний малюнок з візуалізацією наслідків куріння”, - повідомив Кузін.

Головний санітарний лікар зазначив, що, як показують дослідження, використання таких малюнків на 20-30% зменшує потяг діставати пачку і цигарку.

Малюнки, які обрали в МОЗ, уже використовують у тих країнах, які спромоглися доволі ефективно боротися з тютюнопалінням.

“Для дуже багатьох курців це також буде дороговказом для того, що треба зробити <щоб покинути шкідливу звичку>. Однією з вимог буде, щоб на цих пачках була вказівка, куди звернутися, якщо ви хочете припинити курити”, - зауважив Ігор Кузін.

Він також повідомив, що, за статистикою, 87% курців впродовж останніх 12 місяців думали або робили спробу кинути палити.

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Теги: МОЗ, паління
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