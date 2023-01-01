Повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну країну: на Волині завтра прощатимуться з Героєм Антоном Скаршевським

Антоном Скаршевським.



Про це повідомили у фейсбук-спільноті Волонтерська допомога Любомль Волинь.



У Свято-Георгіївському храмі (по місцевому в Юріївській церкві) об 11:00 відбудеться відспівування захисника.



Далі, о 12:00, похоронна процесія перейде до площі до Стелли для прощальної промови та прощання.



Місцевих мешканців просять віддати шану полеглому захиснику.



Нагадаємо,

До війни Антон працював у Польщі. Та в перші дні повернувся з-за кордону, щоб стати на захист рідної країни. У Героя залишилися, дружина, брат, син та донька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 8 червня, на Волині попрощаються із загиблим на війні ГероємПро це повідомили у фейсбук-спільноті Волонтерська допомога Любомль Волинь.У Свято-Георгіївському храмі (по місцевому в Юріївській церкві) об 11:00 відбудеться відспівування захисника.Далі, о 12:00, похоронна процесія перейде до площі до Стелли для прощальної промови та прощання.Місцевих мешканців просять віддати шану полеглому захиснику.Нагадаємо, 36-річний Герой загинув в Запорізькій області 1 червня.

До війни Антон працював у Польщі. Та в перші дні повернувся з-за кордону, щоб стати на захист рідної країни. У Героя залишилися, дружина, брат, син та донька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію