Повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну країну: на Волині завтра прощатимуться з Героєм Антоном Скаршевським
Сьогодні, 19:00
У четвер, 8 червня, на Волині попрощаються із загиблим на війні Героєм Антоном Скаршевським.
Про це повідомили у фейсбук-спільноті Волонтерська допомога Любомль Волинь.
У Свято-Георгіївському храмі (по місцевому в Юріївській церкві) об 11:00 відбудеться відспівування захисника.
Далі, о 12:00, похоронна процесія перейде до площі до Стелли для прощальної промови та прощання.
Місцевих мешканців просять віддати шану полеглому захиснику.
Нагадаємо, 36-річний Герой загинув в Запорізькій області 1 червня.
До війни Антон працював у Польщі. Та в перші дні повернувся з-за кордону, щоб стати на захист рідної країни. У Героя залишилися, дружина, брат, син та донька.
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Про це повідомили у фейсбук-спільноті Волонтерська допомога Любомль Волинь.
У Свято-Георгіївському храмі (по місцевому в Юріївській церкві) об 11:00 відбудеться відспівування захисника.
Далі, о 12:00, похоронна процесія перейде до площі до Стелли для прощальної промови та прощання.
Місцевих мешканців просять віддати шану полеглому захиснику.
Нагадаємо, 36-річний Герой загинув в Запорізькій області 1 червня.
До війни Антон працював у Польщі. Та в перші дні повернувся з-за кордону, щоб стати на захист рідної країни. У Героя залишилися, дружина, брат, син та донька.
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