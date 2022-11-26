НАТО надало Україні необхідні боєприпаси і техніку для успішного контрнаступу, – генсек





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Він зазначив, що країни-члени Альянсу передали зброю, яка допоможе вибити окупантів з нашої країни. Генсек НАТО також закликав країни Заходу посилювати позиції України на фронті.



Генсек НАТО зазначив, що Альянс надав усю необхідну кількість боєприпасів та техніки, яка необхідна для початку успішного контрнаступу.



"Усе це доставили на місця, щоб вони (українці – 24 Канал) мали можливості, необхідні для звільнення більшої території",

– сказав він.



Попри це він зазначив, що перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тому ніхто достеменно не може сказати, чим вона завершиться. Столтенберг наголосив, що наша країна вже показала, що може "успішно вигнати росіян зі своєї землі", згадавши операції у Київській, Харківській та Херсонській областях.



Наостанок генсек Альянсу додав, що союзники мають робити все, щоб наша держава повернула свою незалежність, а Путін програв у цій війні.



Генсек НАТО обговорив з Кулебою підрив Каховської ГЕС

Єнс Столтенберг у своєму твітері сказав, що мав розмову з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою про жахливе руйнування Каховської дамби. Він зазначив, що цей підрив змушує тисячі людей переселятися з підтоплених районів, а також спричиняє екологічну катастрофу в Україні.



Врешті-решт він додав, що міністр закордонних справ Кулеба віртуально приєднається до послів Альянсу на засіданні комісії НАТО – Україна. Цю зустріч Столтенберг очолюватиме особисто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо допомоги Україні від союзників. За його словами, наразі Збройні Сили мають абсолютно все, що почати успішні контрнаступальні дії.Про це повідомляє 24канал , посилаючись на CNAS.Він зазначив, що країни-члени Альянсу передали зброю, яка допоможе вибити окупантів з нашої країни. Генсек НАТО також закликав країни Заходу посилювати позиції України на фронті.Генсек НАТО зазначив, що Альянс надав усю необхідну кількість боєприпасів та техніки, яка необхідна для початку успішного контрнаступу."Усе це доставили на місця, щоб вони (українці – 24 Канал) мали можливості, необхідні для звільнення більшої території",– сказав він.Попри це він зазначив, що перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тому ніхто достеменно не може сказати, чим вона завершиться. Столтенберг наголосив, що наша країна вже показала, що може "успішно вигнати росіян зі своєї землі", згадавши операції у Київській, Харківській та Херсонській областях.Наостанок генсек Альянсу додав, що союзники мають робити все, щоб наша держава повернула свою незалежність, а Путін програв у цій війні.Генсек НАТО обговорив з Кулебою підрив Каховської ГЕСЄнс Столтенберг у своєму твітері сказав, що мав розмову з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою про жахливе руйнування Каховської дамби. Він зазначив, що цей підрив змушує тисячі людей переселятися з підтоплених районів, а також спричиняє екологічну катастрофу в Україні.Врешті-решт він додав, що міністр закордонних справ Кулеба віртуально приєднається до послів Альянсу на засіданні комісії НАТО – Україна. Цю зустріч Столтенберг очолюватиме особисто.

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