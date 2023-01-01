Завтра у Луцьку прощатимуться із двома Героями





Про це повідомили на сайті Луцькради.



Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування лучанина Давидчука Сергія Миколайовича (13.02.1979 року народження). Наш земляк був призваний на військову службу по мобілізації та



Поховають Героя на кладовищі у селі Великий Омеляник.



Також відбудеться відспівування Петрука Віталія Павловича (13.03.1992 року народження). Він проходив військову службу за контрактом з 01 лютого 2022 року.



Чин похорону відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Поховають Віталія Петрука на міському кладовищі у селі Гаразджа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 10 червня, У Луцьку попрощаються із двома Героями: Сергієм Давидчуком та Віталієм Петруком.Про це повідомили на сайті Луцькради.Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування лучанина Давидчука Сергія Миколайовича (13.02.1979 року народження). Наш земляк був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 5 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Великий Омеляник.Також відбудеться відспівування Петрука Віталія Павловича (13.03.1992 року народження). Він проходив військову службу за контрактом з 01 лютого 2022 року. Загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області.Чин похорону відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.Поховають Віталія Петрука на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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