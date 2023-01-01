У Луцьку врятували двох чоловіків, яких засипало землею. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Нагадаємо, що сьогодні на вулиці Домни Гордіюк



Повідомлення до служби 101 надійшло о 13:48. На місце події виїхали рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувальної частини міста Луцька.



О 14:18 врятували одного чоловіка (Олександр, віком 33 роки), якого передали медикам і проводили роботи з діставання другої людини.

Під час аварійно-рятувальних робіт застосовували інженерну техніку, спеціальний та шанцевий інструмент. Потерпілому одягнули пожежний шолом для захисту голови.



О 14:53 другу людину (Денис, віком 18 років) врятували також.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 червня, у місті Луцьку з-під земляного завалу врятували двох людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Нагадаємо, що сьогодні на вулиці Домни Гордіюк під час земляних ремонтних робіт стався обвал ґрунту в траншею глибиною 3 метри і дві людини опинилися під землею.Повідомлення до служби 101 надійшло о 13:48. На місце події виїхали рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувальної частини міста Луцька.О 14:18 врятували одного чоловіка (Олександр, віком 33 роки), якого передали медикам і проводили роботи з діставання другої людини.Під час аварійно-рятувальних робіт застосовували інженерну техніку, спеціальний та шанцевий інструмент. Потерпілому одягнули пожежний шолом для захисту голови.О 14:53 другу людину (Денис, віком 18 років) врятували також.

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