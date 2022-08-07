Волинянин став чемпіоном України зі стрибків у двожину





Змагання відбувалися з 11 по 13 червня у місті Кропивницькому, - повідомляють у Володимирській міській раді.



Володимирський спортсмен Максим Карп’юк став чемпіоном України зі стрибків в довжину. Спортсмен є вихованцем Володимирської ДЮСШ та тренується під керівництвом Олени Петрук.

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