Волинянин став чемпіоном України зі стрибків у двожину
Сьогодні, 05:28
Юний легкоатлет з Волині вдало представив область на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 р.н..
Змагання відбувалися з 11 по 13 червня у місті Кропивницькому, - повідомляють у Володимирській міській раді.
Володимирський спортсмен Максим Карп’юк став чемпіоном України зі стрибків в довжину. Спортсмен є вихованцем Володимирської ДЮСШ та тренується під керівництвом Олени Петрук.
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Змагання відбувалися з 11 по 13 червня у місті Кропивницькому, - повідомляють у Володимирській міській раді.
Володимирський спортсмен Максим Карп’юк став чемпіоном України зі стрибків в довжину. Спортсмен є вихованцем Володимирської ДЮСШ та тренується під керівництвом Олени Петрук.
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