Велика Британія надішлють в Україну засоби ППО

Велика Британія надішлють в Україну засоби ППО
Уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.

У рамках пакета буде поставлено радари для захисту неба, а також зброю та значну кількість боєприпасів. Про це оголосили під час зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил, - повідомляє "Кореспондент".

Озброєння вартістю понад 115 млн доларів закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

За словами представники уряду Британії, зброя, яку отримає Україна, підвищить здатність захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій.

"У рамках пакета буде поставлено радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброю та значну кількість боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

До Об'єднаних експедиційних сил входять: Велика Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія. Союз створений для дій у рамках миротворчих місій ООН, гуманітарних акцій та стримування потенційних противників.

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Теги: Велика Британія, Україна, допомога
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