У громаді на Волині таки заборонили діяльність УПЦ МП

У громаді на Волині таки заборонили діяльність УПЦ МП
На території Зимнівської громади депутати сільради ухвалили рішення про заборону діяльності та припинення договорів оренди з релігійними організаціями УПЦ «московського» патріархату.

Про це інформує Буг.

У середу, 14 червня у Зимнівській сільраді відбулася чергова сесія, на якій розглядали питання діяльності УПЦ МП на території громади.

На сесії були присутні настоятелька Зимненського жіночий монастир ігуменя Стефанія, депутати та небайдужі мешканці.

Зрештою місцеві депутати ухвалили рішення про заборону діяльності та припинення договорів оренди з релігійними організаціями УПЦ «московського» патріархату на території Зимнівської громади.

Більшість обранців громади проголосували «за», утримались лише двоє депутатів: Світлана Юрчук і Любов Вишняк.

Нагадаємо, 16 травня, травня Зимнівська сільська рада не підтримала рішення про національну безпеку у сфері свободи совісті та заборону діяльності Зимненського монастиря УПЦ МП. Не вистачило лише одного голосу для позитивного прийняття рішення, дві працівниці сільради утримались від голосування, дев’ятеро депутатів – взагалі не з’явилися.

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Теги: Зимненський монастир, УМП МП, заборона
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