У музей на Волині передали унікальну ікону 18 століття. ФОТО

У музей на Волині передали унікальну ікону 18 століття. ФОТО
До історичного музею Нововолинська передали ікону Почаївської Божої Матері (ХVIII ст.) з Хресто-Воздвиженського храму села Заболотці Литовезької громади.

Про це повідомив краєзнавець Юрій Велінець у фейсбуці.

Ікону, яку віднайшли на горищі храму, передали до Нововолинського історичного музею. Відтепер її чекають комплексні дослідження, адже в ній виявлено ознаки ікони ХVІІ століття.

Працівники Нововолинського міського історичного музею Юрій Велінець і Вікторія Микитюк, спільно з художником-реставратором із Харкова Артемом Погрібним і Мирославою Погрібною провели комплексне обстеження сакральних пам’яток. Виявили надзвичайно багато деталей, які потребують подальших дослідженнь.

У музей на Волині передали унікальну ікону 18 століття. ФОТО


У музей на Волині передали унікальну ікону 18 століття. ФОТО


У музей на Волині передали унікальну ікону 18 століття. ФОТО

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Теги: ікона, 18 століття, музей, Нововолинськ
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