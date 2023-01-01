На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, є постраждалі

На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, є постраждалі
Внаслідок ракетної атаки росіян 16 червня на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС", - йдеться в повідомленні.

У Офісі генерального прокурора повідомили, що, за даними слідства, постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі.

"Унаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – зазначили в МВС.
На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, є постраждалі
На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, є постраждалі
На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, є постраждалі


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Теги: Росія, Україна, війна, Київщина
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