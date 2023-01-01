16 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження керівник камерного хору «Оранта», заслужений діяч мистецтв України(на фото).Також день народження у журналісткиВітаємо їх, а також іменинників – Денисів, Дмитрів, Лук'янів, Павлів та Кирилів.Бажаємо усім здоров’я, благополуччя і достатку.16 червня 1929 року при Товаристві краєзнавців і охорони пам'яток минулого в місті Луцьку був відкритий Волинський краєзнавчий музей.У цей день 1932-го у Луцьку помер український письменник, культурний діяч, педагог, лікар. Останні роки він учителював у гімназії в Луцьку, вів уроки української мови й літератури.Нині ім’я Модеста Левицького присвоєне луцькій гімназії №4.16 червня 1990 року помер актор Волинського драматичного театру16 червня 1991-го відбулося святкування 340-ї річниці битви під Берестечком.З нагоди цієї події на полі битви було урочисто відкрили меморіал. На святі були присутні голова Верховної Ради, глава УАПЦ митрополитЗа деякими даними, в урочистостях взяли участь понад мільйон осіб.