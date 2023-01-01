На проспекті Волі новий з'явився мурал. ФОТО

На проспекті Волі новий з'явився мурал. ФОТО
Художник з Луцька Юрій Чайка у рамках проєкту «Відомі люди Луцька» створив мурал, присвячений кінорежисеру та оператору Борису Ревенку.

Про це йдеться на сторінці Чайки у фейсбуці.

Зауважимо, що побачити мурал можна на проспекті Волі, 3.

«Яке ж наше місто багате на цікавих людей. Дякую за участь своєму другу Дімону Потапчуку та кіностудії «ВОЛИНЬ», – написав художник.


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Теги: мурал, Юрій Чайка
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