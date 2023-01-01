На проспекті Волі новий з'явився мурал. ФОТО

Юрій Чайка у рамках проєкту «Відомі люди Луцька» створив мурал, присвячений кінорежисеру та оператору Борису Ревенку.



Про це йдеться на сторінці Чайки у фейсбуці.



Зауважимо, що побачити мурал можна на проспекті Волі, 3.



«Яке ж наше місто багате на цікавих людей. Дякую за участь своєму другу Дімону Потапчуку та кіностудії «ВОЛИНЬ», – написав художник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Художник з Луцькау рамках проєкту «Відомі люди Луцька» створив мурал, присвячений кінорежисеру та операторуПро це йдеться на сторінці Чайки у фейсбуці.Зауважимо, що побачити мурал можна на проспекті Волі, 3.«Яке ж наше місто багате на цікавих людей. Дякую за участь своєму другу Дімону Потапчуку та кіностудії «ВОЛИНЬ», – написав художник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію