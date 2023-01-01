На Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя Володимира Коляно
Сьогодні, 13:25
19 червня 2023 року, в річницю загибелі воїна-захисника Володимира Коляно, в селі Радовичі на Волині відкрили меморіальну дошку.
Про це повідомили у Павлівській громаді.
Меморіальну дошку встановили на фасаді Радовичівської школи – філії Павлівського ліцею Павлівської сільської ради, де навчався патріот України.
Вшанувати пам’ять захисника прийшли його рідні, друзі, вчителі, учні школи, односельчани.
Скорботні заходи розпочалися в місцевій Свято-Успенській церкві, де відслужили заупокійну літію за загиблим захисником Володимиром. Після чого присутні попрямували до школи, де і відбулась церемонія відкриття меморіальної дошки. Освячення провели – настоятель місцевого храму отець Микола Мороз та настоятель Свято-Михайлівської церкви с.Павлівка отець Микола Мацюк.
Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано родині загиблого захисника.
Слова співчуття висловив сільський голова Андрій Степанович. Під час церемонії перед присутніми виступила перша вчителька воїна-захисника Тамара Довгун та голова ГО «Герої не вмирають» Софія Дармофал. Щемливу пісню заспівав народний аматорський вокальний колектив «Вінок з барвінку» клубу с.Радовичі. Керівник – Зоя Гурська. Ведучий заходу учень Павлівського ліцею Максим Прокопчук.
Варто зауважити, що це вже друга меморіальна дошка, розміщена на фасаді цього навчального закладу. Такий же меморіальний знак відкрили на честь загиблого захисника Станіслава Потапчука, який загинув 26 серпня 2014 року у селі Хрящувате Краснодонського району Донецької області, також був випускником цієї школи.
На завершення заходу присутні поклали квіти до меморіальних дошок, які стали безсмертним символом пам’яті Героїв.
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Про це повідомили у Павлівській громаді.
Меморіальну дошку встановили на фасаді Радовичівської школи – філії Павлівського ліцею Павлівської сільської ради, де навчався патріот України.
Вшанувати пам’ять захисника прийшли його рідні, друзі, вчителі, учні школи, односельчани.
Скорботні заходи розпочалися в місцевій Свято-Успенській церкві, де відслужили заупокійну літію за загиблим захисником Володимиром. Після чого присутні попрямували до школи, де і відбулась церемонія відкриття меморіальної дошки. Освячення провели – настоятель місцевого храму отець Микола Мороз та настоятель Свято-Михайлівської церкви с.Павлівка отець Микола Мацюк.
Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано родині загиблого захисника.
Слова співчуття висловив сільський голова Андрій Степанович. Під час церемонії перед присутніми виступила перша вчителька воїна-захисника Тамара Довгун та голова ГО «Герої не вмирають» Софія Дармофал. Щемливу пісню заспівав народний аматорський вокальний колектив «Вінок з барвінку» клубу с.Радовичі. Керівник – Зоя Гурська. Ведучий заходу учень Павлівського ліцею Максим Прокопчук.
Варто зауважити, що це вже друга меморіальна дошка, розміщена на фасаді цього навчального закладу. Такий же меморіальний знак відкрили на честь загиблого захисника Станіслава Потапчука, який загинув 26 серпня 2014 року у селі Хрящувате Краснодонського району Донецької області, також був випускником цієї школи.
На завершення заходу присутні поклали квіти до меморіальних дошок, які стали безсмертним символом пам’яті Героїв.
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