У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, ДТП трапилося близько 9 години. Автомобіль зіткнувся з мотоциклістом.



На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Внаслідок ДТП на вулиці Глушець утворився великий затор.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 червня, у Луцьку на вулиці Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, ДТП трапилося близько 9 години. Автомобіль зіткнувся з мотоциклістом.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Внаслідок ДТП на вулиці Глушець утворився великий затор.Деталі – згодом.

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