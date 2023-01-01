Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до жовтня, – «Бєларускі Гаюн»

Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до жовтня, – «Бєларускі Гаюн»
Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до жовтня 2023 року.

Про це повідомляє моніторингова група "Бєларускі Гаюн".

"Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0403/23 з 1 липня до 1 жовтня 2023 року.

Це обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ, а також авіацію МНС РБ, яка використовується при гасінні пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 721 ракети", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у моніторинговій групі, останній ракетний запуск територією України з повітряного простору РБ ​​було зафіксовано 6 жовтня 2022 року.

Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці.
Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до жовтня, – «Бєларускі Гаюн»

Нагадаємо, що у Білорусі розбився російський військовий вертоліт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хлопець побив свою колишню дівчину і вкрав у неї телефон за 40 тисяч
Сьогодні, 12:25
Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до жовтня, – «Бєларускі Гаюн»
Сьогодні, 12:15
Кабмін змінить голову «Укроборонпрому»
Сьогодні, 11:50
Вагнерівців, що були задіяні у бунті Пригожина, повертають на схід України
Сьогодні, 11:40
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
У Білорусі розбився російський військовий вертоліт У Білорусі розбився російський військовий вертоліт
22 червень, 15:10
Держприкордонслужба зафіксувала збільшення кількості російських військових в Білорусі Держприкордонслужба зафіксувала збільшення кількості російських військових в Білорусі
22 червень, 10:45
У Білорусі оголосили мобілізаційні навчання: яка їхня мета У Білорусі оголосили мобілізаційні навчання: яка їхня мета
21 червень, 09:50
Україна поки не має доказів розміщення росією ядерної зброї у Білорусі, – Веніславський Україна поки не має доказів розміщення росією ядерної зброї у Білорусі, – Веніславський
19 червень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хлопець побив свою колишню дівчину і вкрав у неї телефон за 40 тисяч
Сьогодні, 12:25
 0
Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до жовтня, – «Бєларускі Гаюн»
Сьогодні, 12:15
 0
4 переваги Samsung Galaxy A53 для активного користувача*
Сьогодні, 11:52
 0
Кабмін змінить голову «Укроборонпрому»
Сьогодні, 11:50
 0
Вагнерівців, що були задіяні у бунті Пригожина, повертають на схід України
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8