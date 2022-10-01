Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити назви 19 сіл на Волині
Сьогодні, 22:53
Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити 19 назв населених пунктів на Волині.
На думку членів комісії, назви населених пунктів не відповідають стандартам державної мови, - пише Суспільне.
Згідно з інформацією на сайті Нацкомісії, на Волині є чотири села назви яких не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови.
Зокрема рекомендують змінити назву сіл:
Смоляри-Світязькі на Смолярі-Світязькі,
Рогові Смоляри на Рогові Смолярі,
Столинські Смоляри на Столинські Смолярі,
Підгородне на Підгороднє.
Назви шести сіл на Волині не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської політики (російської колоніальної політики).
До переліку увійшли такі топоніми:
Зоря,
Шахтарське,
Пархоменкове,
Партизанське,
Уляники
Красностав.
Комісія рекомендує запропонувати нову назву цим селам в установленому законодавством порядку.
Також комісія рекомендувала змінити назву дев'ятьом селам назви яких можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики (російської колоніальної політики).
До переліку увійшли такі населені пункти:
Сапогове
Самари-Оріхові
Самари
Краснилівка
Красноволя (три села з такою назвою на Волині)
Краснодуб'я
Красний Бір
Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви цих населених пунктів або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку.
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На думку членів комісії, назви населених пунктів не відповідають стандартам державної мови, - пише Суспільне.
Згідно з інформацією на сайті Нацкомісії, на Волині є чотири села назви яких не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови.
Зокрема рекомендують змінити назву сіл:
Смоляри-Світязькі на Смолярі-Світязькі,
Рогові Смоляри на Рогові Смолярі,
Столинські Смоляри на Столинські Смолярі,
Підгородне на Підгороднє.
Назви шести сіл на Волині не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської політики (російської колоніальної політики).
До переліку увійшли такі топоніми:
Зоря,
Шахтарське,
Пархоменкове,
Партизанське,
Уляники
Красностав.
Комісія рекомендує запропонувати нову назву цим селам в установленому законодавством порядку.
Також комісія рекомендувала змінити назву дев'ятьом селам назви яких можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики (російської колоніальної політики).
До переліку увійшли такі населені пункти:
Сапогове
Самари-Оріхові
Самари
Краснилівка
Красноволя (три села з такою назвою на Волині)
Краснодуб'я
Красний Бір
Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви цих населених пунктів або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку.
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