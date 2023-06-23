На Донеччині загинули два воїни з Луцька

На Донеччині загинули два воїни з Луцька
Луцька громада знову має втрати на російсько-українській війні. За незалежність та територіальну цілісність України віддали життя два воїни.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Семенюк Сергій Анатолійович, 19.02.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора гірсько-штурмової роти військової частини.

Солдат Семенюк Сергій Анатолійович загинув 23.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Берестове Донецької області.

Лучанин Цвид Олександр Антонович, 01.12.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки.

Молодщий сержант Цвид Олександр Антонович загинув 28.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Сторожове Донецької області.

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Теги: загибель, смерть, Волинь, Луцьк, Донеччина
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