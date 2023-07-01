США надасть Україні касетні боєприпаси
Сьогодні, 22:07
Сполучені Штати в п'ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги України.
Про це повідомляє "Українська правда".
Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.
В новому пакеті військової допомоги присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.
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Про це повідомляє "Українська правда".
Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.
В новому пакеті військової допомоги присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.
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