США надасть Україні касетні боєприпаси

США надасть Україні касетні боєприпаси
Сполучені Штати в п'ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги України.

Про це повідомляє "Українська правда".

Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.

В новому пакеті військової допомоги присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.

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Теги: Україна, допомога, США, касетні боєприпаси
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