У госпіталі від отриманих на війні травм помер кулеметник з Волині Іван Хомінчук

У госпіталі від отриманих на війні травм помер кулеметник з Волині Іван Хомінчук
Трагічна звістка знову сколихнула Рівненську громаду на Волині. Від отриманих поранень сьогодні, 9 липня, у госпіталі помер житель села Забужжя Хомінчук Іван Володимирович.

Про це повідомили у громаді.

"Інспектор прикордонної служби 2 категорії - кулеметник , майстер сержант Іван Хомічук мужньо воював за нашу країну, наш спокій і незалежність, віддав своє життя, захищаючи наш край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття…", - йдеться у дописі

Захисник 1977 року народження.

В громаді оголошені Дні жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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