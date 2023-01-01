У госпіталі від отриманих на війні травм помер кулеметник з Волині Іван Хомінчук
Сьогодні, 14:44
Трагічна звістка знову сколихнула Рівненську громаду на Волині. Від отриманих поранень сьогодні, 9 липня, у госпіталі помер житель села Забужжя Хомінчук Іван Володимирович.
Про це повідомили у громаді.
"Інспектор прикордонної служби 2 категорії - кулеметник , майстер сержант Іван Хомічук мужньо воював за нашу країну, наш спокій і незалежність, віддав своє життя, захищаючи наш край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття…", - йдеться у дописі
Захисник 1977 року народження.
В громаді оголошені Дні жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Інспектор прикордонної служби 2 категорії - кулеметник , майстер сержант Іван Хомічук мужньо воював за нашу країну, наш спокій і незалежність, віддав своє життя, захищаючи наш край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття…", - йдеться у дописі
Захисник 1977 року народження.
В громаді оголошені Дні жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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