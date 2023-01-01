У госпіталі від отриманих на війні травм помер кулеметник з Волині Іван Хомінчук

Хомінчук Іван Володимирович.



Про це



"Інспектор прикордонної служби 2 категорії - кулеметник , майстер сержант Іван Хомічук мужньо воював за нашу країну, наш спокій і незалежність, віддав своє життя, захищаючи наш край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття…", - йдеться у дописі



Захисник 1977 року народження.



В громаді оголошені Дні жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка знову сколихнула Рівненську громаду на Волині. Від отриманих поранень сьогодні, 9 липня, у госпіталі помер житель села ЗабужжяПро це повідомили у громаді."Інспектор прикордонної служби 2 категорії - кулеметник , майстер сержант Іван Хомічук мужньо воював за нашу країну, наш спокій і незалежність, віддав своє життя, захищаючи наш край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття…", - йдеться у дописіЗахисник 1977 року народження.В громаді оголошені Дні жалоби.

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