Біля озера Світязь від удару блискавки загорівся будинок, де перебували туристи

Біля озера Світязь від удару блискавки загорівся будинок, де перебували туристи
На Ковельщині в урочищі Гряда, що біля озера Світязь, під час негоди блискавка потрапила у будинок відпочивальників.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області, в урочищі Гряда в одному із дерев’яних будинків зайнялась пожежа, пишуть Волинські новини.

На місці події працювали рятувальники.

Відомо, що вогнем знищено 6 метрів квадратних покрівлі, ліжко, матрас, тумба, пошкоджені стіни.

На щастя, постраждалих немає.

Попередня причина загоряння – влучення розряду блискавки.

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Теги: Волинь, Світязь, туристи, блискавка
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