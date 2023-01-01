Біля озера Світязь від удару блискавки загорівся будинок, де перебували туристи





Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області, в урочищі Гряда в одному із дерев’яних будинків зайнялась пожежа, пишуть



На місці події працювали рятувальники.



Відомо, що вогнем знищено 6 метрів квадратних покрівлі, ліжко, матрас, тумба, пошкоджені стіни.



На щастя, постраждалих немає.



Попередня причина загоряння – влучення розряду блискавки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині в урочищі Гряда, що біля озера Світязь, під час негоди блискавка потрапила у будинок відпочивальників.Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області, в урочищі Гряда в одному із дерев’яних будинків зайнялась пожежа, пишуть Волинські новини На місці події працювали рятувальники.Відомо, що вогнем знищено 6 метрів квадратних покрівлі, ліжко, матрас, тумба, пошкоджені стіни.На щастя, постраждалих немає.Попередня причина загоряння – влучення розряду блискавки.

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