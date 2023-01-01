Біля озера Світязь від удару блискавки загорівся будинок, де перебували туристи
Сьогодні, 10:31
На Ковельщині в урочищі Гряда, що біля озера Світязь, під час негоди блискавка потрапила у будинок відпочивальників.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області, в урочищі Гряда в одному із дерев’яних будинків зайнялась пожежа, пишуть Волинські новини.
На місці події працювали рятувальники.
Відомо, що вогнем знищено 6 метрів квадратних покрівлі, ліжко, матрас, тумба, пошкоджені стіни.
На щастя, постраждалих немає.
Попередня причина загоряння – влучення розряду блискавки.
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Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області, в урочищі Гряда в одному із дерев’яних будинків зайнялась пожежа, пишуть Волинські новини.
На місці події працювали рятувальники.
Відомо, що вогнем знищено 6 метрів квадратних покрівлі, ліжко, матрас, тумба, пошкоджені стіни.
На щастя, постраждалих немає.
Попередня причина загоряння – влучення розряду блискавки.
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