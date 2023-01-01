80-літня героїня комікса з Волині допомагає снайперам із ЗСУ
Сьогодні, 17:20
Марія Тимощук з села на Волині - колишня остарбайтерка і над усе не хоче повторення нацизму-рашизму, тому плете маскувальні сітки.
Про це пише Волинь.
– На базі бібліотеки та клубу села Кульчин діє волонтерський сатальний цех, що у співпраці з Рій - фонд допомоги війську бере участь в реалізації проєкту #Замаскуй_військового. Найстаршою волонтеркою є наша односельчанка Марія Тимошук, – розповіла у мережі Лариса Лотоцька, мешканка Кульчина Ковельського району Волині.
Марія Тимощук – хоч і у поважному віці - 80 літ їй, та сотає нитки для маскувальних костюмів та інших маскувальних засобів для військових, зокрема для снайперів на передовій.
Що таке сатальний цех? Це коли мішки з-під кави ріжуть на квадратики. Квадратики розбирають на нитки і зв'язують в пучки. Пучок ниток мішковини потрібної довжини беруть майстрині і плетуть кікімори.
Пані Марія ставиться до цієї роботи, як до важливої справи. Рада, що може бути корисною.
У селі Кульчин і не тільки тут відома ще і як героїня комікса, створеного колективом Спільне / Commons, оскільки вона має важке воєнне дитинство, поневірялася з сім’єю по нацистських таборах.
Тепер, пише односельчанка баби Марії, дуже символічно, що колишня маленька «остарбайтерка», жертва нацизму, через 80 років, своєю активною життєвою позицією та волонтерською діяльністю наближає нашу перемогу. У новітнього нацизму немає жодних шансів.
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Про це пише Волинь.
– На базі бібліотеки та клубу села Кульчин діє волонтерський сатальний цех, що у співпраці з Рій - фонд допомоги війську бере участь в реалізації проєкту #Замаскуй_військового. Найстаршою волонтеркою є наша односельчанка Марія Тимошук, – розповіла у мережі Лариса Лотоцька, мешканка Кульчина Ковельського району Волині.
Марія Тимощук – хоч і у поважному віці - 80 літ їй, та сотає нитки для маскувальних костюмів та інших маскувальних засобів для військових, зокрема для снайперів на передовій.
Що таке сатальний цех? Це коли мішки з-під кави ріжуть на квадратики. Квадратики розбирають на нитки і зв'язують в пучки. Пучок ниток мішковини потрібної довжини беруть майстрині і плетуть кікімори.
Пані Марія ставиться до цієї роботи, як до важливої справи. Рада, що може бути корисною.
У селі Кульчин і не тільки тут відома ще і як героїня комікса, створеного колективом Спільне / Commons, оскільки вона має важке воєнне дитинство, поневірялася з сім’єю по нацистських таборах.
Тепер, пише односельчанка баби Марії, дуже символічно, що колишня маленька «остарбайтерка», жертва нацизму, через 80 років, своєю активною життєвою позицією та волонтерською діяльністю наближає нашу перемогу. У новітнього нацизму немає жодних шансів.
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