На заводі у Луцьку померла працівниця
Сьогодні, 16:25
На заводі «Модерн-Експо» у Луцьку померла працівниця.
Як стало відомо ІА Волинські Новини, 54-річна жінка раптово знепритомніла на робочому місці.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов 31 липня о 14.05.
Медики, які оперативно прибули, проводили серцево-легеневу реанімацію. Проте врятувати жінку не вдалося, вона померла.
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Як стало відомо ІА Волинські Новини, 54-річна жінка раптово знепритомніла на робочому місці.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов 31 липня о 14.05.
Медики, які оперативно прибули, проводили серцево-легеневу реанімацію. Проте врятувати жінку не вдалося, вона померла.
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