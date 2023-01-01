На заводі у Луцьку померла працівниця





Як стало відомо



В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов 31 липня о 14.05.



Медики, які оперативно прибули, проводили серцево-легеневу реанімацію. Проте врятувати жінку не вдалося, вона померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На заводі «Модерн-Експо» у Луцьку померла працівниця.Як стало відомо ІА Волинські Новини , 54-річна жінка раптово знепритомніла на робочому місці.В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов 31 липня о 14.05.Медики, які оперативно прибули, проводили серцево-легеневу реанімацію. Проте врятувати жінку не вдалося, вона померла.

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