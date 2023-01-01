На заводі у Луцьку померла працівниця

На заводі у Луцьку померла працівниця
На заводі «Модерн-Експо» у Луцьку померла працівниця.

Як стало відомо ІА Волинські Новини, 54-річна жінка раптово знепритомніла на робочому місці.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що виклик надійшов 31 липня о 14.05.

Медики, які оперативно прибули, проводили серцево-легеневу реанімацію. Проте врятувати жінку не вдалося, вона померла.

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