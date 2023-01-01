Повідомили про деталі на наслідки нічних обстрілів Хмельниччини росією

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів про наслідки російських атак на область.Про це повідомили на сторінці Хмельницької ОВА."З вчорашнього вечора Хмельниччина була тричі атакована ворогом.Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу.Була серія вибухів в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет були збиті силами ППО. Дякуємо їм за якісну роботу. Разом з тим, у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні", - йдеться у повідомленні.Також Сергій Тюрін зазначив, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. На місці події працювали 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху, травми отримав працівник об’єкта.На території Хмельницької громади працювало ППО. Дані уточнюються.