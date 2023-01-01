Від важких поранень у військовому шпиталі Запоріжжя помер 24-річний Герой з Волині Володимир Кондратюк

Від важких поранень у військовому шпиталі Запоріжжя помер 24-річний Герой з Волині Володимир Кондратюк
У госпіталі у Запоріжжі помер воїн з Волині Володимир Кондратюк.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Прийшло офіційне оповіщення про смерть у військовому шпиталі Запоріжжя солдата, навідника механізованого відділення Володимира Миколайовича Кондратюка, 1999 року народження, жителя Уховецька, який помер 6 серпня 2023 від поранень, отриманих під час захисту Батьківщини", - йдеться вповідомленні.

У громаді оголошено триденну жалобу.

Зазначається, що точну дату і час прибуття тіла, чин похорону повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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