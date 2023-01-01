Від важких поранень у військовому шпиталі Запоріжжя помер 24-річний Герой з Волині Володимир Кондратюк

Володимир Кондратюк.



Про це



"Прийшло офіційне оповіщення про смерть у військовому шпиталі Запоріжжя солдата, навідника механізованого відділення Володимира Миколайовича Кондратюка, 1999 року народження, жителя Уховецька, який помер 6 серпня 2023 від поранень, отриманих під час захисту Батьківщини", - йдеться вповідомленні.



У громаді оголошено триденну жалобу.



Зазначається, що точну дату і час прибуття тіла, чин похорону повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У госпіталі у Запоріжжі помер воїн з ВолиніПро це повідомили у Колодяжненській громаді."Прийшло офіційне оповіщення про смерть у військовому шпиталі Запоріжжя солдата, навідника механізованого відділення Володимира Миколайовича Кондратюка, 1999 року народження, жителя Уховецька, який помер 6 серпня 2023 від поранень, отриманих під час захисту Батьківщини", - йдеться вповідомленні.У громаді оголошено триденну жалобу.Зазначається, що точну дату і час прибуття тіла, чин похорону повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію