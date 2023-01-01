Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Жулінського

Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Жулінського
Війна забрала життя волинянина Андрія Жулінського, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини.

Про це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

"Адміністрація, професорсько-викладацький склад та вся університетська родина висловлює найщиріші співчуття кандидату філологічних наук, доценту кафедри полоністики і перекладу Ользі Борисівні Яручик та кандидату філологічних наук, доценту кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Майї Олександрівні Жулінській з приводу тяжкої та невимовної втрати – смерті брата і чоловіка Андрія, здоров’я та життя якого забрала російсько-українська війна.

Нехай добрий, світлий спомин про Вашого брата і чоловіка, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини, назавжди залишиться у серцях рідних, колег й усіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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