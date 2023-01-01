Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя, бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського

Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя, бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського
Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Тіло військовослужбовця Бельського Вадима, зустрічаємо завтра, 17 серпня, орієнтовно о 11.00 год.

Маршрут траурного кортежу:

Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Незалежності -Шевченка - Озерна, 3 (до рідної домівки).

Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 17 серпня.

Траурний кортеж пішою ходою прямуватиме від будинку до Свято-Покровського собору (Озерна - Шевченка)", - йдеться в повдомленні.

Зазначають, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Вадима, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя, бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського
Сьогодні, 14:00
Помер військовослужбовець з Волині Володимир Черепнін
Сьогодні, 13:48
«Ми працювали практично в тилу ворога»: волинський поліцейський Сергій Кравчук про службу в зоні бойових дій
Сьогодні, 13:40
На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн
Сьогодні, 13:11
22-річного волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки
Сьогодні, 12:57
Схожі новини
Помер військовослужбовець з Волині Володимир Черепнін Помер військовослужбовець з Волині Володимир Черепнін
Сьогодні, 13:48
На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн
Сьогодні, 13:11
У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО У Луцьку зустріли полеглих воїнів із ОЗСП «Любарт» та їхніх побратимів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:02
«На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк «На щиті» на Волинь повертається Герой Володимир Карпюк
Сьогодні, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя, бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського
Сьогодні, 14:00
 0
Помер військовослужбовець з Волині Володимир Черепнін
Сьогодні, 13:48
 0
«Ми працювали практично в тилу ворога»: волинський поліцейський Сергій Кравчук про службу в зоні бойових дій
Сьогодні, 13:40
 0
На Харківщині загинув 25-річний Герой з Волині Василь Ільїн
Сьогодні, 13:11
 0
22-річного волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки
Сьогодні, 12:57
 0
Медіа
відео
1/8