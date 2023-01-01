Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя, бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського

Вадима Бельського.



Про це



"Тіло військовослужбовця Бельського Вадима, зустрічаємо завтра, 17 серпня, орієнтовно о 11.00 год.



Маршрут траурного кортежу:



Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Незалежності -Шевченка - Озерна, 3 (до рідної домівки).



Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 17 серпня.



Траурний кортеж пішою ходою прямуватиме від будинку до Свято-Покровського собору (Озерна - Шевченка)", - йдеться в повдомленні.



Зазначають, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Вадима, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого бійця ОЗСП «Любарт» Про це повідомили у Ківерцівській громаді."Тіло військовослужбовця Бельського Вадима, зустрічаємо завтра, 17 серпня, орієнтовно о 11.00 год.Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича(кол.Воровського) - Залізнична - Літописна - Незалежності -Шевченка - Озерна, 3 (до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 17 серпня.Траурний кортеж пішою ходою прямуватиме від будинку до Свято-Покровського собору (Озерна - Шевченка)", - йдеться в повдомленні.Зазначають, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища."Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Вадима, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - наголошують у громаді.

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