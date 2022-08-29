У Ковелі серед вулиці знайшли дитину: розшукують батьків
Сьогодні, 15:21
Сьогодні, біля костелу на вулиці Вербицького, 4 у Ковелі знайшли дитину, яка блукала сама.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.
Поліцейські повідомляють, що наразі розшукують батьків хлопчика.
Якщо комусь знайома дитина чи відома інформація про батьків, просять зателефонувати до поліції: 0 68 139 31 34.
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.
Поліцейські повідомляють, що наразі розшукують батьків хлопчика.
Якщо комусь знайома дитина чи відома інформація про батьків, просять зателефонувати до поліції: 0 68 139 31 34.
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Коментарі 1
Я б забрала . А то нікому не треба
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