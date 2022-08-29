У Ковелі серед вулиці знайшли дитину: розшукують батьків





Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.



Поліцейські повідомляють, що наразі розшукують батьків хлопчика.



Якщо комусь знайома дитина чи відома інформація про батьків, просять зателефонувати до поліції: 0 68 139 31 34.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, біля костелу на вулиці Вербицького, 4 у Ковелі знайшли дитину, яка блукала сама.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції.Поліцейські повідомляють, що наразі розшукують батьків хлопчика.Якщо комусь знайома дитина чи відома інформація про батьків, просять зателефонувати до поліції: 0 68 139 31 34.

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