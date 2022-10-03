У Луцьку повідомили про замінування ТРЦ «Порт Сіті»
Сьогодні, 10:39
Сьогодні, 17 серпня, у Луцьку надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру "Порт Сіті".
Про це повідомили в адміністрації закладу.
"Надійшло повідомлення про замінування ТРЦ. Просимо залишити будівлю.
На території працюють всі відповідальні служби. Зберігайте спокій, та бережіть себе! Слідкуйте за офіційними повідомленнями про подальшу роботу ТРЦ", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в адміністрації закладу.
"Надійшло повідомлення про замінування ТРЦ. Просимо залишити будівлю.
На території працюють всі відповідальні служби. Зберігайте спокій, та бережіть себе! Слідкуйте за офіційними повідомленнями про подальшу роботу ТРЦ", - йдеться в повідомленні.
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