Росія вдарила балістичною ракетою по центру Чернігова

Росія вдарила балістичною ракетою по центру Чернігова
Зранку 19 серпня росія обстріляла центр міста Чернігів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - йдеться вповідомленні.

За даними кореспондентів «Суспільного», внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Чернігів
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