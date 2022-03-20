Росія вдарила балістичною ракетою по центру Чернігова
Сьогодні, 11:54
Зранку 19 серпня росія обстріляла центр міста Чернігів.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - йдеться вповідомленні.
За даними кореспондентів «Суспільного», внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - йдеться вповідомленні.
За даними кореспондентів «Суспільного», внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.
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