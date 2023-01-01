До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв

До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 30 серпня, о 9:30 зустрічатимуть екіпаж Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", який везе до Луцька тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

"Збираємось для формування колони супроводу о 09:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil»", - йдеться в повідомленні.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ», - наголосила волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Герой України – посмертно: Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині загиблого льотчика з Луцька Євгена Лисенка
Сьогодні, 08:01
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун
Сьогодні, 07:25
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 06:51
У Дніпрі поліціянт застрелив агресивного водія: ДБР розслідує правомірність застосування зброї
Сьогодні, 04:38
Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 03:08
Схожі новини
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун
Сьогодні, 07:25
Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність» Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 03:08
Шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла» Шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла»
29 серпень, 22:44
В обласному музеї війська відкрили експозицію, яка присвячена 100-ій Волинській бригаді ТРО. ВІДЕО В обласному музеї війська відкрили експозицію, яка присвячена 100-ій Волинській бригаді ТРО. ВІДЕО
28 серпень, 15:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Герой України – посмертно: Зеленський вручив орден «Золота Зірка» родині загиблого льотчика з Луцька Євгена Лисенка
Сьогодні, 08:01
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун
Сьогодні, 07:25
 0
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 06:51
 0
У Дніпрі поліціянт застрелив агресивного водія: ДБР розслідує правомірність застосування зброї
Сьогодні, 04:38
 0
Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 03:08
 0
Медіа
відео
1/8