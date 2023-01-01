Новий церковний кадендар: коли відзначатимемо найбільші свята

Новий церковний кадендар: коли відзначатимемо найбільші свята
24 травня на архієрейському соборі Православної Церкви України було прийнято рішення про перехід на новий церковний календар. Раніше подібний крок зробила Українська Греко-Католицька Церква.

Нові дати церковних свят набрали чинності з 1 вересня 2023 року, відкриваючи новий церковний рік.

Варто відзначити, що кожна парафія самостійно вирішить, чи переходити на новий календар, чи залишитися при старому.

Таким чином, більшість свят у Православній Церкві України та Греко-Католицькій Церкві припадатимуть на одні й ті ж дати.

Перелік церковних свят за новим календарем:

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
8 листопада – Архістратига Михайла.
21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці.
6 грудня – День святого Миколая.
25 грудня – Різдво Христове.
26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.
31 грудня – Щедрий вечір, день святої Маланки.
1 січня – Обрізання Господнє і пам’ять свт. Василія Великого.
6 січня – Хрещення Господнє.
2 лютого – Стрітення Господнє.
25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
24 червня – Різдво Івана Хрестителя.
29 червня – святих апостолів Петра і Павла.
1 серпня – мучеників Маккавеїв
6 серпня – Преображення Господнє.
15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
29 серпня – Усікновення голови Івана Хрестителя.

Дати рухомих свят у 2024 році:

28 квітня – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя).
5 травня – Воскресіння Христове (Пасха)
13 червня – Вознесіння Господнє.
23 червня – День Святої Тройці. П’ятдесятниця.

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Теги: календар, церква
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