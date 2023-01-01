Новий церковний кадендар: коли відзначатимемо найбільші свята

24 травня на архієрейському соборі Православної Церкви України було прийнято рішення про перехід на новий церковний календар. Раніше подібний крок зробила Українська Греко-Католицька Церква.Нові дати церковних свят набрали чинності з 1 вересня 2023 року, відкриваючи новий церковний рік.Варто відзначити, що кожна парафія самостійно вирішить, чи переходити на новий календар, чи залишитися при старому.Таким чином, більшість свят у Православній Церкві України та Греко-Католицькій Церкві припадатимуть на одні й ті ж дати.Перелік церковних свят за новим календарем:8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.8 листопада – Архістратига Михайла.21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці.6 грудня – День святого Миколая.25 грудня – Різдво Христове.26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.31 грудня – Щедрий вечір, день святої Маланки.1 січня – Обрізання Господнє і пам’ять свт. Василія Великого.6 січня – Хрещення Господнє.2 лютого – Стрітення Господнє.25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.24 червня – Різдво Івана Хрестителя.29 червня – святих апостолів Петра і Павла.1 серпня – мучеників Маккавеїв6 серпня – Преображення Господнє.15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.29 серпня – Усікновення голови Івана Хрестителя.Дати рухомих свят у 2024 році:28 квітня – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя).5 травня – Воскресіння Христове (Пасха)13 червня – Вознесіння Господнє.23 червня – День Святої Тройці. П’ятдесятниця.