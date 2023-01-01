У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 54 поранених
Сьогодні, 14:15
У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції.
Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.
Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія вранці 8 вересня нанесла ракетний удар по середмістю Кривогу Рогу. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції.
Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.
Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія вранці 8 вересня нанесла ракетний удар по середмістю Кривогу Рогу. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.
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