У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 54 поранених





Про це Ігор Клименко.



"Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції.



Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.



Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи.Про це повідомив міністр внутрішніх справ"Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції.Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росія вранці 8 вересня нанесла ракетний удар по середмістю Кривогу Рогу . Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

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