У Луцьку перед світлдофором зіткнулися Volvo та Land Cruiser
Сьогодні, 13:49
У Луцьку сталася ДТП перед світлофором на проспекті Соборності – утворився затор.
Про це сайту повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на очевидців.
Аварія сталася сьогодні, 10 вересня, близько 13:00 год поблизу гіпермаркету «Там Таму» на проспекті Соборності в Луцьку. Перед світлофором зіткнулися два автомобілі: Volvo та Land Cruiser.
Ймовірно, зіткнення відбулося через недотримання безпечної дистанції.
На місці аварії працює поліція.
Черед ДТП на дорозі утворився затор.
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Про це сайту повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на очевидців.
Аварія сталася сьогодні, 10 вересня, близько 13:00 год поблизу гіпермаркету «Там Таму» на проспекті Соборності в Луцьку. Перед світлофором зіткнулися два автомобілі: Volvo та Land Cruiser.
Ймовірно, зіткнення відбулося через недотримання безпечної дистанції.
На місці аварії працює поліція.
Черед ДТП на дорозі утворився затор.
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