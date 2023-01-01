У Луцьку перед світлдофором зіткнулися Volvo та Land Cruiser

У Луцьку перед світлдофором зіткнулися Volvo та Land Cruiser
У Луцьку сталася ДТП перед світлофором на проспекті Соборності – утворився затор.

Про це сайту повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на очевидців.

Аварія сталася сьогодні, 10 вересня, близько 13:00 год поблизу гіпермаркету «Там Таму» на проспекті Соборності в Луцьку. Перед світлофором зіткнулися два автомобілі: Volvo та Land Cruiser.

Ймовірно, зіткнення відбулося через недотримання безпечної дистанції.

На місці аварії працює поліція.

Черед ДТП на дорозі утворився затор.


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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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