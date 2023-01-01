У Луцьку в «Дубках» знайшли труп





Про це



За попередньою інформацією, смерть настала з природних причин. Ознак насильства на тілі людини, яка померла, не виявлено.



Наразі на місці працюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в парку Дубовий гай, що у мікрорайоні ЛПЗ, знайшли людське тіло.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.За попередньою інформацією, смерть настала з природних причин. Ознак насильства на тілі людини, яка померла, не виявлено.Наразі на місці працюють правоохоронці.

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