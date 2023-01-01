У Луцьку перейменували назви семи вулиць

У Луцьку перейменували назви семи вулиць
У Луцьку змінили назви сіми вулиць та двох провулків, а також дали назви деяким спроєктованим вулицям у селах Всеволодівка та Охотин.

Відповідні рішення ухвалили під час сесії Луцькради, - повідомляє "Конкурент".

Таким чином у місті перейменують:

- вулицю Боткіна на вулицю Олександра Федорчука;
- вулицю Щепкіна на Василя Кука;
- вулицю Сенатора на вулицю Старобульварну;
- вулицю Даргомижського на вулицю Мистецьку;
- вулицю Качалова на вулицю В'їзну;
- вулицю Купріна на вулицю Валову;
- вулицю Кутузова на вулицю Княжу.

Крім того, провулок Баранова перейменували на провулок Граничний, а провулок Качалова змінив свою назву на В'їзний.

Відповідні зміни набирають чинності з 1 листопада 2023 року.

Також депутати присвоїли назву новій спроєктованій вулиці у селі Всеволодівка й назвали її Тихою, а у селі Охотин вулицю найменували Зоряною.

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