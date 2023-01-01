У Луцьку перейменували назви семи вулиць





Відповідні рішення ухвалили під час сесії Луцькради, - повідомляє



Таким чином у місті перейменують:



- вулицю Боткіна на вулицю Олександра Федорчука;

- вулицю Щепкіна на Василя Кука;

- вулицю Сенатора на вулицю Старобульварну;

- вулицю Даргомижського на вулицю Мистецьку;

- вулицю Качалова на вулицю В'їзну;

- вулицю Купріна на вулицю Валову;

- вулицю Кутузова на вулицю Княжу.



Крім того, провулок Баранова перейменували на провулок Граничний, а провулок Качалова змінив свою назву на В'їзний.



Відповідні зміни набирають чинності з 1 листопада 2023 року.



Також депутати присвоїли назву новій спроєктованій вулиці у селі Всеволодівка й назвали її Тихою, а у селі Охотин вулицю найменували Зоряною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку змінили назви сіми вулиць та двох провулків, а також дали назви деяким спроєктованим вулицям у селах Всеволодівка та Охотин.Відповідні рішення ухвалили під час сесії Луцькради, - повідомляє "Конкурент". Таким чином у місті перейменують:- вулицю Боткіна на вулицю Олександра Федорчука;- вулицю Щепкіна на Василя Кука;- вулицю Сенатора на вулицю Старобульварну;- вулицю Даргомижського на вулицю Мистецьку;- вулицю Качалова на вулицю В'їзну;- вулицю Купріна на вулицю Валову;- вулицю Кутузова на вулицю Княжу.Крім того, провулок Баранова перейменували на провулок Граничний, а провулок Качалова змінив свою назву на В'їзний.Відповідні зміни набирають чинності з 1 листопада 2023 року.Також депутати присвоїли назву новій спроєктованій вулиці у селі Всеволодівка й назвали її Тихою, а у селі Охотин вулицю найменували Зоряною.

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