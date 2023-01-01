Працівники Луцькрада купили для воїнів 6 автомобілів, а місто придбало 55 дронів. ФОТО

Захисники України отримають від Луцької міської ради чергову партію допомоги на фронт від Луцької міської територіальної громади.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.За кошти, які працівники Луцької міської ради здають як одноденний заробіток, придбано шість позашляховиків, один з яких потужний американський пікап Dodge RAM, щоб в багажнику можна було встановити крупнокаліберний кулемет.Також за кошти міського бюджету закуплено 55 різних квадрокоптерів: DJI Mavic 3, DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3T, DJI Matrice 30T, 25 FPV-дронів. Придбано 6 тепловізорів, дальноміри, активні антени, окуляри для дронів, кілька систем Starlink, дизель-генератори, зарядні станції Eco-Flow та потужні Bluetti, батареї та пропелери до дронів, планшети та багато іншого обладнання.Матеріальні цінності буде доставлено до бійців 53-го батальйону, 100 бригади, 14-ї, 68-ї та 82-ї бригад, хлопцям з 4-ої бригади оперативного підпорядкування, бойових частин Національної гвардії, 417 батальйону, а також воїнам підрозділу сил спеціальних операцій “Любарт” та окремим іншим військовим підрозділам.Загалом з початку війни працівниками Луцької міської ради та наших комунальних підприємств, закладів та установ вдалось зібрати понад 21 мільйон гривень, які вони здають як одноденний заробіток. За ці кошти придбано понад 55 автівок, а також дуже багато різних матеріальних цінностей.З бюджету громади з початку повномасштабного вторгнення на ЗСУ та посилення обороноздатності громади виділено понад 245 млн грн.