Матері загиблого захисника з Волині Артема Ротмістренка вручили його посмертну нагороду

Матері загиблого захисника з Волині Артема Ротмістренка вручили його посмертну нагороду
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили Героя з Підгайцівської громади Ротмістренка Артема Володимировича.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

Відзнаку вручили 27 вересня в приміщенні Підгайцівської сільської ради матері захисника України - Вірі Ротмістренко представники Луцького РТЦК та СП Волинської області.

Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк подякував матері захисника за виховання сина, Героя, який є прикладом і гордістю для всієї України.

Довідково.

Ротмістренко Артем Володимирович народився 4 травня 1986 р. у м. Харкові. Захисник отримав вищу освіту в галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій на базі НТУ " Харківський політехнічний інститут". Працював програмістом за контрактом. З серпня 2015 року був мобілізований в АТО, де проходив службу до жовтня 2016. Двічі був нагороджений медалями: «За оборону промзони "Авдіївка" та «122 Окремий Аеромобільний Батальйон».

У 2017 переїхав з сім'єю - мамою та старшим братом у с. Підгайці Підгайцівської ТГ.

Ромістренко Артем був мобілізований 21 березня 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області.
Матері загиблого захисника з Волині Артема Ротмістренка вручили його посмертну нагороду

13 вересня в результаті мінометного обстрілу противника у бою за Батьківщину в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області Артем отримав важкі поранення.
Матері загиблого захисника з Волині Артема Ротмістренка вручили його посмертну нагороду

14 вересня 2022 року воїн помер під час евакуації в ході надання медичної допомоги.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, нагорода
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