Знову звільнили: ексректор луцького вишу зі скандалом втратив роботу
Сьогодні, 23:15
Звільнили з посади директора Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Петра Савчука. Раніше він працював ректором Луцького національного технічного університету.
Про своє звільнення колишній ректор луцького вишу повідомив на сторінці у фейсбуці.
"Чергову сторінку професійної кар'єри перегорнуто. Завершив роботу у структурі НААН. Це було не просто, але зробив, що міг! Класний досвід! Честь маю!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше колишньому ректору Луцького НТУ Петру Савчуку, який очолював до сьогодні Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту сільського господарства, нові колеги висловили недовіру і домагалися звільнення його з посади.
Зазначається, що конфлікт між колективом і Петром Савчуком триває давно. Причина – порушення керівником трудового законодавства, хамство стосовно працівників, борги по зарплаті.
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Про своє звільнення колишній ректор луцького вишу повідомив на сторінці у фейсбуці.
"Чергову сторінку професійної кар'єри перегорнуто. Завершив роботу у структурі НААН. Це було не просто, але зробив, що міг! Класний досвід! Честь маю!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше колишньому ректору Луцького НТУ Петру Савчуку, який очолював до сьогодні Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту сільського господарства, нові колеги висловили недовіру і домагалися звільнення його з посади.
Зазначається, що конфлікт між колективом і Петром Савчуком триває давно. Причина – порушення керівником трудового законодавства, хамство стосовно працівників, борги по зарплаті.
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