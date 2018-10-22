В райлікарні на Волині вперше зробили операцію з видалення пухлини. ВІДЕО

В райлікарні на Волині вперше зробили операцію з видалення пухлини. ВІДЕО
Лікарі Ковельського міськрайонного територіального медоб’єднання вперше самостійно видалили доброякісну пухлину на нирці. Раніше в медзакладі не оперували пухлин. Пацієнтів скеровували в онкоцентри.
Прооперували 78-річну жінку.

Нині вона почувається добре, її вже виписали додому, розповів Суспільному лікар-уролог Микола Дем’янчук.

"Пацієнтка поступила в лікарню з високим тиском, понад 200, з больовим синдромом та зміною в аналізах сечі. Жінці лапароскопічно видалили дві кісти. Раніше такі операції робили з колегами", — говорить лікар.
В райлікарні на Волині вперше зробили операцію з видалення пухлини. ВІДЕО

Пацієнт Іван Ошурко з Вараша Рівненської області каже, що поступив у лікарню з нирковою колькою, яка тривала п'ять діб, була нудота. За допомогою сучасних методів і засобів пацієнту вдалося дістати камінь із нирки, каже лікар Микола Дем’янчук.

Зі слів лікаря Миколи Дем'янчука, у медзакладі освоюють і впроваджують сучасні методи лікування пацієнтів, аби надавати допомогу на місці.

Микола Дем’янчук каже: у Ковельському міськрайонному територіальному медоб’єднанні щороку виконують орієнтовно п'ять сотень операцій сечокам’яної хвороби.

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Теги: Волинь, операція, пухлина
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