НБУ завтра скасовує фіксований курс долара

НБУ завтра скасовує фіксований курс долара
Від завтра, 3 жовтня, Національний банк України скасовує фіксований курс долара, що був запроваджений на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

При цьому в Нацбанку зазначають, що ми не переходимо до курсу, що повністю плаває.

Нова система є «режимом керованої гнучкості обмінного курсу».

Тобто НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.
НБУ завтра скасовує фіксований курс долара
НБУ завтра скасовує фіксований курс долара

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Теги: гроші, НБУ
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