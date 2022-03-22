НБУ завтра скасовує фіксований курс долара

Від завтра, 3 жовтня, Національний банк України скасовує фіксований курс долара, що був запроваджений на початку повномасштабного вторгнення.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.При цьому в Нацбанку зазначають, що ми не переходимо до курсу, що повністю плаває.Нова система є «режимом керованої гнучкості обмінного курсу».Тобто НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.