НБУ завтра скасовує фіксований курс долара
Сьогодні, 18:27
Від завтра, 3 жовтня, Національний банк України скасовує фіксований курс долара, що був запроваджений на початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
При цьому в Нацбанку зазначають, що ми не переходимо до курсу, що повністю плаває.
Нова система є «режимом керованої гнучкості обмінного курсу».
Тобто НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
При цьому в Нацбанку зазначають, що ми не переходимо до курсу, що повністю плаває.
Нова система є «режимом керованої гнучкості обмінного курсу».
Тобто НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.
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