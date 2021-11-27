В Україні "обвалилися" ціни на овочі з "борщового набору"





у супермаркетах майже всі інгредієнти української національної страви, крім томатної пасти, м’яса та сметани подешевшали. Найбільше впали ціни на капусту (- 548%), цибулю (- 385%) та моркву (- 285%).



"Так, у вересні 2023 року білокачанна капуста вартувала в середньому 7,60 грн/кг, тоді як у липні ціна становила 49 грн/кг. Своєю чергою, цибуля коштує дешевше майже в 5 разів, вартість становить близько 11,90 грн/кг, тоді як у липні цінники били рекорди й ріпчаста коштувала в середньому 58 грн/кг. Морква наразі вартує 8 грн/кг, а в розпал літа цінник був майже 32 грн/кг", – йдеться в повідомленні.



Також суттєво подешевшали наступні складові борщового набору: картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%).



Проте, згідно з дослідженням, незважаючи на позитивну динаміку, є продукти борщового набору, які навпаки підскочили в ціні. Експерти кажуть, що в першу чергу, це стосується м’яса, яке в середньому зросло у ціні на 19%. Адже свинна лопатка на кістці ще у липні коштувала близько 159 грн/кг, тоді як зараз вартість становить близько 195 грн/кг. Також піднялися ціни на сметану (+12%) та томатну пасту (+5%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі ці два види традиційної страви з розрахунком на 3,5-4 л коштують 165,90 грн та близько 49 грн відповідно, інформує УНІАН у супермаркетах майже всі інгредієнти української національної страви, крім томатної пасти, м’яса та сметани подешевшали. Найбільше впали ціни на капусту (- 548%), цибулю (- 385%) та моркву (- 285%)."Так, у вересні 2023 року білокачанна капуста вартувала в середньому 7,60 грн/кг, тоді як у липні ціна становила 49 грн/кг. Своєю чергою, цибуля коштує дешевше майже в 5 разів, вартість становить близько 11,90 грн/кг, тоді як у липні цінники били рекорди й ріпчаста коштувала в середньому 58 грн/кг. Морква наразі вартує 8 грн/кг, а в розпал літа цінник був майже 32 грн/кг", – йдеться в повідомленні.Також суттєво подешевшали наступні складові борщового набору: картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%).Проте, згідно з дослідженням, незважаючи на позитивну динаміку, є продукти борщового набору, які навпаки підскочили в ціні. Експерти кажуть, що в першу чергу, це стосується м’яса, яке в середньому зросло у ціні на 19%. Адже свинна лопатка на кістці ще у липні коштувала близько 159 грн/кг, тоді як зараз вартість становить близько 195 грн/кг. Також піднялися ціни на сметану (+12%) та томатну пасту (+5%).

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