Доходи Арестовича під час війни порахувало Forbes
Сьогодні, 03:01
Повномасштабне вторгнення країни-агресора росії не лише підвищило упізнаваність Арестовича, а й у рази збільшило кількість його аудиторії у соцмережах. До 24 лютого 2022 року у нього було 146 тис. підписників на YouTube-каналі — зараз їх понад 1,7 млн, не зважаючи на останні проросійські висловлювання екс-радника Банкової.
Арестович також мав власний сайт з «семінарами» та «лекціями» на теми від виховання дітей до «читання» мови тіла. Для порівняння, у вересні 2021 року одне із таких відео дивилися 68 людей, а у січні 2023 року «Семінар про мужність: важко бути Богом» відвідали 668 слухачів.
Подібні семінари Арестович проводить 5−7 разів на місяць. Кожен з них коштує від 1300 грн до 1800 грн, а відвідує від 330 до 900 учасників. Це приносить 14−36 тис. дол.
Окремий продуктом є приватні консультації. Зазвичай, вони тривають годину-півтори і коштують в середньому 3 тис. дол.
Засновник агентства WhyNot? Enot Євген Талер вказав, що YouTube-канал Арестовича спокійно може генерувати понад 15 млн переглядів щомісяця, що дає йому можливість отримувати понад 20 тис. дол. щомісяця.
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Арестович також мав власний сайт з «семінарами» та «лекціями» на теми від виховання дітей до «читання» мови тіла. Для порівняння, у вересні 2021 року одне із таких відео дивилися 68 людей, а у січні 2023 року «Семінар про мужність: важко бути Богом» відвідали 668 слухачів.
Подібні семінари Арестович проводить 5−7 разів на місяць. Кожен з них коштує від 1300 грн до 1800 грн, а відвідує від 330 до 900 учасників. Це приносить 14−36 тис. дол.
Окремий продуктом є приватні консультації. Зазвичай, вони тривають годину-півтори і коштують в середньому 3 тис. дол.
Засновник агентства WhyNot? Enot Євген Талер вказав, що YouTube-канал Арестовича спокійно може генерувати понад 15 млн переглядів щомісяця, що дає йому можливість отримувати понад 20 тис. дол. щомісяця.
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