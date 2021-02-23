Студенти обурені «совковою» символікою у ВНУ. У виші пообіцяли її усунути

Студенти обурені «совковою» символікою у ВНУ. У виші пообіцяли її усунути
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки одна з аудиторій «всіяна» радянською символікою.

Про це йдеться у сюжеті Конкурент-TV.

Журналістам про такий «декор» у виші повідомили стурбовані студенти. Кажуть: радянські герби можна було хоча б закрити чимось, якщо грошей на демонтаж в університету немає.

І справді – в аудиторії 227 головного корпусу університету стельовий плінтус прикрашений ліпниною у вигляді радянського герба з серпом і молотом.



Проректор ВНУ Ігор Чуліпа розповів, що на канікулярний період у виші запланований ремонт декількох аудиторій. Тож якщо казначейство дозволить ці роботи, то скандальну ліпнину таки знімуть.

А проректорка Наталія Благовірна нагадала, що у головному корпусі ВНУ раніше розміщувався обком Компартії. Тож частина декору лишилася ще з тих часів. Тим більше, будівля є пам’яткою архітектури. Вона додала, що у приміщенні заплановано ремонт, тож за фінансової змоги недоліки усунуть.

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Теги: курйоз, Луцьк
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