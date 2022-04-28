Ідентифіковали 48 загиблих унаслідок ракетного удару росії по селу Гроза

Ідентифіковали 48 загиблих унаслідок ракетного удару росії по селу Гроза
Правоохоронці ідентифікували 48 загиблого внаслідок удару росіян по селу Гроза Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, пише LB.ua.

"З використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч було проведено дослідження 37 фрагментів тіл. 38 досліджень ще перебувають у роботі. Автоматично порівнюємо ДНК зі зразками родичів. Знайшли 9 збігів. 12 тіл залишаються неідентифікованими", - написав Болвінов у Facebook.

За його словами, починаючи з сьогоднішнього дня, родичі загиблих зможуть забрати тіла тих, кого вже вдалося ідентифікувати.

Пізніше він додав, що наразі індентифіковано вже 48 загиблих.

"Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE». Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів - ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках", - додав Болвінов.
Ідентифіковали 48 загиблих унаслідок ракетного удару росії по селу Гроза

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 окупанти вдарили ракетами "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Станом на сьогоднішній ранок було відомо про до 52 загиблих.
Ідентифіковали 48 загиблих унаслідок ракетного удару росії по селу Гроза
Ідентифіковали 48 загиблих унаслідок ракетного удару росії по селу Гроза

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Теги: Гроза, Харківщина, загиблі
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