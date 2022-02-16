Страшну аварію спричинило авто із супроводу прем’єра Польщі, коли той приїздив вшанувати жертв Волинської трагедії





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У Тернопільській області 7 липня сталася аварія за участі автомобіля, який був у кортежі прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час його візиту до України. Внаслідок ДТП серйозні травми отримав 42-річний українець.



Аварія сталася, коли польський прем’єр прибув з візитом до України, щоб вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії.



Одна з машин стала причиною ДТП приблизно за 30 кілометрів від Тернополя. Автомобіль, що належав дипломатам посольства Польщі в Києві, протаранив авто, що стояло на узбіччі. Від удару легковик перекинувся на бік у кювет, а його водій випав через вікно.



"Проїхала одна машина, друга, третя, четверта, п’ята... Пам’ятаю, їх було кільканадцять. Вони всі проїжджали повз, зазвичай по зустрічній смузі... Я не можу сказати, яка з машин - передостання чи остання - виїхала на узбіччя з того боку, на якому я стояв, і полетіла прямо на мене. Це було лобове зіткнення. Гук, тріск і я нічого не пам'ятаю. Я втратив свідомість", - розповів постраждалий українець.



Через те, що аварію спричинила одна з останніх машин у колоні, транспортні засоби, що йшли попереду, продовжили рух.



Чоловіка з численними травмами доставили в лікарню у Тернополі. У нього були рвані рани обох рук, зламаний палець, чотири переломи лівої ноги, пошкодження колінного суглоба та два переломи кісток.



Згодом українця доправили на лікування до Польщі - у військовий госпіталь Кракова. За словами постраждалого, польська сторона допомагала йому, зокрема фінансово лише у перші дні. Йому оплатили операцію, а його дружині - номер у готелі. Далі незалежний фонд допоміг чоловіку з отриманням номера PESEL та оплатою реабілітації.



У матеріалі зазначається, що українець вже повернувся додому. Він досі має проблеми з ходьбою та пересувається на милицях.



У посольстві Польщі в Україні відреагували на публікацію видання.



"Повідомляємо, що автомобіль, водій якого спричинив ДТП, не був у колоні прем’єр-міністра, а належав аташе з питань оборони, співробітник якого, швидше за все, знепритомнів за кермом. У посольстві не змовчали про подію - того ж дня ми опублікували заяву на нашому сайті", - заявили у дипломатичному відомстві.



На сайті польського посольства у Києві справді була коротка заява з цього приводу, але без жодних подробиць.



"7 липня в Україні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Апарату військового аташе Республіки Польща. Причини аварії наразі з'ясовують", - йшлося в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дипломатичне авто з супроводу прем’єр-міністра Польщі спричинило аварію в Україні влітку цього року.Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на видання Wirtualna Polska.У Тернопільській області 7 липня сталася аварія за участі автомобіля, який був у кортежі прем’єр-міністра Польщіпід час його візиту до України. Внаслідок ДТП серйозні травми отримав 42-річний українець.Аварія сталася, коли польський прем’єр прибув з візитом до України, щоб вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії.Одна з машин стала причиною ДТП приблизно за 30 кілометрів від Тернополя. Автомобіль, що належав дипломатам посольства Польщі в Києві, протаранив авто, що стояло на узбіччі. Від удару легковик перекинувся на бік у кювет, а його водій випав через вікно."Проїхала одна машина, друга, третя, четверта, п’ята... Пам’ятаю, їх було кільканадцять. Вони всі проїжджали повз, зазвичай по зустрічній смузі... Я не можу сказати, яка з машин - передостання чи остання - виїхала на узбіччя з того боку, на якому я стояв, і полетіла прямо на мене. Це було лобове зіткнення. Гук, тріск і я нічого не пам'ятаю. Я втратив свідомість", - розповів постраждалий українець.Через те, що аварію спричинила одна з останніх машин у колоні, транспортні засоби, що йшли попереду, продовжили рух.Чоловіка з численними травмами доставили в лікарню у Тернополі. У нього були рвані рани обох рук, зламаний палець, чотири переломи лівої ноги, пошкодження колінного суглоба та два переломи кісток.Згодом українця доправили на лікування до Польщі - у військовий госпіталь Кракова. За словами постраждалого, польська сторона допомагала йому, зокрема фінансово лише у перші дні. Йому оплатили операцію, а його дружині - номер у готелі. Далі незалежний фонд допоміг чоловіку з отриманням номера PESEL та оплатою реабілітації.У матеріалі зазначається, що українець вже повернувся додому. Він досі має проблеми з ходьбою та пересувається на милицях.У посольстві Польщі в Україні відреагували на публікацію видання."Повідомляємо, що автомобіль, водій якого спричинив ДТП, не був у колоні прем’єр-міністра, а належав аташе з питань оборони, співробітник якого, швидше за все, знепритомнів за кермом. У посольстві не змовчали про подію - того ж дня ми опублікували заяву на нашому сайті", - заявили у дипломатичному відомстві.На сайті польського посольства у Києві справді була коротка заява з цього приводу, але без жодних подробиць."7 липня в Україні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Апарату військового аташе Республіки Польща. Причини аварії наразі з'ясовують", - йшлося в повідомленні.

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