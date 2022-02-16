Страшну аварію спричинило авто із супроводу прем’єра Польщі, коли той приїздив вшанувати жертв Волинської трагедії

Страшну аварію спричинило авто із супроводу прем’єра Польщі, коли той приїздив вшанувати жертв Волинської трагедії
Дипломатичне авто з супроводу прем’єр-міністра Польщі спричинило аварію в Україні влітку цього року.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на видання Wirtualna Polska.

У Тернопільській області 7 липня сталася аварія за участі автомобіля, який був у кортежі прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час його візиту до України. Внаслідок ДТП серйозні травми отримав 42-річний українець.

Аварія сталася, коли польський прем’єр прибув з візитом до України, щоб вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії.

Одна з машин стала причиною ДТП приблизно за 30 кілометрів від Тернополя. Автомобіль, що належав дипломатам посольства Польщі в Києві, протаранив авто, що стояло на узбіччі. Від удару легковик перекинувся на бік у кювет, а його водій випав через вікно.

"Проїхала одна машина, друга, третя, четверта, п’ята... Пам’ятаю, їх було кільканадцять. Вони всі проїжджали повз, зазвичай по зустрічній смузі... Я не можу сказати, яка з машин - передостання чи остання - виїхала на узбіччя з того боку, на якому я стояв, і полетіла прямо на мене. Це було лобове зіткнення. Гук, тріск і я нічого не пам'ятаю. Я втратив свідомість", - розповів постраждалий українець.
Страшну аварію спричинило авто із супроводу прем’єра Польщі, коли той приїздив вшанувати жертв Волинської трагедії

Через те, що аварію спричинила одна з останніх машин у колоні, транспортні засоби, що йшли попереду, продовжили рух.

Чоловіка з численними травмами доставили в лікарню у Тернополі. У нього були рвані рани обох рук, зламаний палець, чотири переломи лівої ноги, пошкодження колінного суглоба та два переломи кісток.

Згодом українця доправили на лікування до Польщі - у військовий госпіталь Кракова. За словами постраждалого, польська сторона допомагала йому, зокрема фінансово лише у перші дні. Йому оплатили операцію, а його дружині - номер у готелі. Далі незалежний фонд допоміг чоловіку з отриманням номера PESEL та оплатою реабілітації.

У матеріалі зазначається, що українець вже повернувся додому. Він досі має проблеми з ходьбою та пересувається на милицях.
Страшну аварію спричинило авто із супроводу прем’єра Польщі, коли той приїздив вшанувати жертв Волинської трагедії

У посольстві Польщі в Україні відреагували на публікацію видання.

"Повідомляємо, що автомобіль, водій якого спричинив ДТП, не був у колоні прем’єр-міністра, а належав аташе з питань оборони, співробітник якого, швидше за все, знепритомнів за кермом. У посольстві не змовчали про подію - того ж дня ми опублікували заяву на нашому сайті", - заявили у дипломатичному відомстві.

На сайті польського посольства у Києві справді була коротка заява з цього приводу, але без жодних подробиць.

"7 липня в Україні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Апарату військового аташе Республіки Польща. Причини аварії наразі з'ясовують", - йшлося в повідомленні.

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Теги: ДТП, Україна
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